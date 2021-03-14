Too easy pic.twitter.com/K1wjU6pFyp — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 13, 2021

尼克前鋒蘭道爾確實越打越像全明星球員！蘭道爾14日貢獻26分、12籃板及12助攻的本季第2次大三元，成為尼克過去30年以來首位單季多次大三元的球員，搭配巴雷特攻下全場最高32分，尼克最後以119比97力退傷兵累累的雷霆。

儘管打完首節，尼克處於22比31落後，但尼克次節馬上急起直追，打完上半場，尼克反以56比54領先地主雷霆，接下來下半場全看蘭道爾、巴雷特兩人表演，轉眼擴大尼克領先到雙位數，甚至來到20分以上，雷霆早已宣告無力追趕。

逐漸擺脫過去幾年東區爛隊形象的尼克，今天除了蘭道爾與巴雷特兩人表現出色，替補後衛奎克利也轟下21分，伯克斯15分，布洛克14分，目前尼克20勝19敗，位居東區第6，確實本季很有機會闖進季後賽，就看他們能否維持。

反觀本季早已宣告提前擺爛的雷霆，今天少了主控亞歷山大與先發大前鋒貝茲利助陣，全隊雖有6人得分上雙，得分最高的卻是荷福德的16分而已，反正去年休兵期收集一大堆選秀權的雷霆，眼光早已放在未來，本季戰績好壞根本沒差。

(中時 )