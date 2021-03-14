民進黨立委王定宇被爆料頻繁進出民進黨發言人顏若芳位於大同區的小豪宅，2人均稱是房東、房客的關係，至今仍未出面做進一步的回應，持續神隱，據悉，民進黨上下採信2人說法，管控戰火並定調冷處理，遭網友痛批傻了嗎，這種事情發生在日韓是要下台的！

王定宇遭爆多次進出顏若芳在台北市大同區的家，引發同居疑雲，不過2人都澄清是房東和房客的關係，之後就未再公開露面。綜合媒體報導，黨政高層第一時間獲知消息時，立即控管戰火範圍，進行危機處理。

據了解，黨政高層從已披露的資料顯示，王定宇和顏若芳2人在公開場合並未有親密動作，僅同框和同車而已，再加上王顏都強調僅是分租關係，絕無不可告人的關係，也讓黨內定調冷處理，讓「時間來還兩個人的清白」。民進黨立委許智傑昨（13日）接受《台視》採訪時表示，王定宇問政優秀，其他私領域部分，信者恆信不信者恆不信。

對於民進黨上下如此「大動作」保護王定宇，網友看不下去怒批，如果是其他黨派發生這等醜聞，民進黨和那些綠色媒體早就用道德的高標準去審判，但若是自己人發生婚外情，背棄妻子和別人在外邊鬼混，綠營就東扯西扯稱是私領域，還要冷處理，要知道日韓政治人物只要捲入婚外情，都是辭職下台以示負責。

還有網友直言，「通姦除罪化，方便了誰，百姓心裡有一把尺」、「獨大就得更潔身自愛，做不到就走吧」、「若要人不知，除非己莫為」、「對民進黨的傷害『莫此為甚』，未見當事人說明，民進黨也無處理，面對2個傻瓜，民進黨也傻了嗎」！

(中時新聞網)