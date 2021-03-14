菲律賓13日證實，境內檢測出全新變種新冠病毒「P.3」。

日本厚生勞動省12日宣布，從一名自菲律賓入境的旅客身上檢測出新型變種新冠病毒，這種病毒更具傳染性，而且可能削弱疫苗保護效果，菲律賓政府昨（13）日證實，當地檢測出全新變種新冠病毒「P.3」。

綜合《日本時報》（Japan Times）、英國《太陽報》（The Sun）報導，日本厚生勞動省12日宣布，從一名自菲律賓入境的旅客身上檢測出新型變種新冠病毒。該名60多歲男性旅客是在2月25日從東京成田機場入境，入境時並無症狀，不過在指定地點進行隔離期間檢測出病毒陽性反應。

厚生勞動省指出，男子身上檢測出的病毒與現在全球已知的英國變種病毒株「B.1.1.7」、南非變種病毒株「B.1.351」、巴西變種病毒株「P.1」等三大變種新冠病毒都不同，不過對人類社會的威脅都一樣巨大，包括更具傳染力，而且和南非、巴西變種病毒一樣，可能更能抵抗新冠疫苗的抗體中和效果。

針對日本在從菲律賓入境的旅客身上驗出新型變種病毒，菲國最大電視網ABS-CBN、美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓衛生部昨日證實，境內檢測出全新變種新冠病毒「P.3」。

菲國當局指出，全新變種病毒「P.3」與巴西變種病毒「P.1」都屬於「B.1.1.28」譜系。菲律賓衛生部顧問施莉莎（Anna Lisa Ong-Lim）表示，目前尚須更多證據確定「P.3」是否更具傳染力、更容易造成重症、或是提升死亡風險。

事實上，菲律賓中部宿霧地區自1月中起就陸續發現帶有E484K和N501Y等2種變異的變種病毒，不過當局當時並未正式命名。

日本方面12日指出，菲律賓境內目前已經檢測出34例相關病例，菲國昨日證實，境內已出現98例「P.3」變種病毒案例。

不過施莉莎昨日也強調，目前尚無法證實「P.3」變種新冠病毒源自於菲律賓，或者是從其他地方傳入，強調應避免使用「菲律賓變種病毒」稱呼。

針對更具傳染力的種病毒從菲律賓抵達國境，日本國立感染症研究所（National Institute of Infectious Diseases）呼籲採取更強力的邊境管制措施，以抑制病毒在境內傳播。

(中時新聞網)