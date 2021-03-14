不知不覺中，2021已經進入3月中旬，不少人仍覺得提不起勁，好像做什麼事都不太順利。但別擔心！知名星座命理專家艾菲爾老師昨（13）日就點名4個農曆月份的壽星在今年財運超旺，不但正財運極佳，連買彩都券容易中獎，快來看看你和身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍第四名丶農曆七月生的人

農曆七月出生者，2021財氣十足，出生在豐收季節的你，今年不僅能收穫正財，意外的驚喜也非常多，人際關係則是你進財的主要途徑，儘管疫情讓身邊的朋友丶同事有所隔閡，還是可以利用視訊丶訊息和許久不見的老友多多聯繫，因為這將會為你們雙方帶來好機會，可望有可觀的收入進帳。近期在投資上有機會有收穫一筆財富，買彩券也容易中獎，出生在農曆七月的你，千萬別錯過！

▍第三名丶農曆二月的人

農曆二月出生者，2021年財運將呈現「不斷湧現」的好態勢，不僅自身財運旺盛，也可帶旺家運。尤其容易遇到長輩貴人為你指點進財方向，因此農曆二月出生者，或許在2021一開年，因為某些突如其來的原因打亂了你財富收入的腳步，但在接下來的日子裡，只要能虛心受教，聽聽經驗豐富的長輩與投資老司機的意見，必定漸入佳境，越來越有錢，事業有突破，日進斗金。

▍第二名丶農曆十月的人

農曆十月出生者，2021年財運旺盛，若你是上班族，撐過這段疫情影響大環境的特殊時期，長官一定能看見你的能力，為你加薪，或讓你抽取更多紅利；而做生意者，則可以試著觀察市場上因疫情而改變的消費習慣，試著納入一些過去沒有註意到的業務範圍，在業績逐漸回穩之際，增添一些新的收入管道，就可以讓獲利穩定成長，快速回本。此外，你的偏財運也非常好，不妨有空買張彩券試試看，有可能會有中大獎的機會喔。

▍第一名丶農曆十一月的人

農曆十一月出生者，2021年財運大好，儘管在過去兩個多月受大環境影響，有些辛苦，但其實你的工作丶事業將在今年逐步回溫，不但正財翻漲，步步高升，還會有意料之外的金錢收穫。特別是對賺錢機會的直覺，也出現異於過去的敏感準確，能一把抓住賺錢良機。在投資市場大幅修正的情況下，你持續穩健的投資，將可獲得一筆可觀的利潤，請好好把握。

【招財秘法】

▍在財位放花瓶與小燈

2021正財位在正西方，可以擺放花瓶，並在裡面放少許清水，最好是取自銀行的「發財水」。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮你的財位，將可為你招財聚財。

▍在財位擺放貔貅一對

貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在流年財位「正西方」擺放貔貅一對，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財。然後將中獎的彩券或地上撿到的錢，也就是所謂的【錢母】一併放在貔貅旁，會更利催財！若不清楚東南方位在哪，也可放在入門對角的財位上。

▍在皮夾養一對小金蟬

傳説金蟾住在月宮中，喜歡咬錢丶肚大能容天下財寶，是重要招財神獸，也能招人緣財和桃花財。金蟾可視其大小養在財位丶聚寶盆或錢包中。每月滿月之時浄化，更添能量和靈驗之效。

(中時新聞網)