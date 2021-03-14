藝人的人生有時也充滿兩難，不少人為了不影響事業，隱瞞戀愛、結婚甚至生孩子的消息，但隨著時代觀念進步，讓不少明星願意放手一搏，承認這些生命中的喜訊，女星王子文近來上戀愛配對綜藝節目，單身的她在與男方約會時，突然認了：「我確實有個小孩」，對方當場愣住，她事後也公開了親子照，此事隨即登上了微博熱搜。

以夯劇《歡樂頌》中曲筱綃一角走紅、演技精湛的女星王子文，近日跟其他4名單身女星成為了實境綜藝《怦然再心動》主角，5人被安排一同住進「徵愛驛站」，在鏡頭下邂逅男生，節目宗旨就是：「她們褪去光環化身勇敢追愛的普通女人，與優質男素人開啟21天徵愛之旅」。

事後王子文貼出親子照，公開孩子的模樣。(翻攝自王子文微博)

而王子文被配對了優質男吳永恩，兩人甜蜜吃飯約會，分享著彼此的生活，王子文表示她做過的事情，可能比男方瘋狂得多，表示一直有聽聞坊間瘋傳她祕密生子的事情，說法很多，王子文接著突然自白：「其實我確實有個小孩」，吳永恩聽完愣住，隨即離開了座位。

不久之後，吳永恩回到了座位上，給了王子文一個深深的擁抱，氣氛瞬間變得感人，事後王子文在微博貼出親子照，寫下：「豆芽，媽媽愛你」，照片中身旁的小男孩沒露臉，但可以看出身高已經到媽媽的胸口，可推算出王子文心裡藏著這個秘密已經有好些時日，王子文認了有孩子這件事也登上熱搜，網友多是心疼，直言她不容易「感覺她自己還是個小孩子需要被照顧，祝幸福！」、「王子文夠坦然，藉這個機會說清楚挺好的」，也表示因為這件事，而相信了這個節目可能真的沒劇本，一切都是藝人的自然展現。

(中時新聞網)