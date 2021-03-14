【愛傳媒楊秉儒專欄】孩子，藻礁不是你所想像的藻類那麼單純，牠是國家一級保育類動物，稱作「柴山多杯孔珊瑚」，是2012年正式發表的台灣新種，2017年5月1日正式被林務局公告為國家一級保育類動物。

有珍貴的藻礁和珊瑚，這讓大潭藻礁在2019年被國際海洋保育組織Mission Blue遴選為東亞第一個希望熱點。

你以為的「優氧化的褐藻」，其實並不代表這一片藻礁完全滅絕，可以任意棄置或剷除。

因為藻礁是由珊瑚和藻類交疊而成的礁體，珊瑚是用牠的骨骼造出礁體，藻類會附著在礁體上面，藻類有其生長週期，而礁體上的「柴山多杯孔珊瑚」仍然是活著的，只不過生長速度緩慢，每十年才能長出約莫1公分，比珊瑚造礁還要慢10倍。

話說回來，如果你家的水族箱包括裡面你養的綠藻紅藻，如果真的能夠保存個7600年，然後被後世的考古學家發現，而且裡面的綠藻紅藻還是活著的，那麼，這座水族箱到時候肯定是非常具有考古價值的活化石。

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(中時新聞網)