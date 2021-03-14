【愛傳媒黃士修專欄】藻礁公投一定會送件，一定會成案。我更相信，一定會通過。

一路走來，潘忠政老師背負巨大壓力，身為深綠的他，被扣國民黨帽子、被罵中共同路人。更難熬的是，來自身邊夥伴的壓力。

2020年12月17日，藻礁公投連署開跑，七十五個環團聯名。一個月過去，兩個月過去，農曆年都過了，連署數字是悲劇。那些人根本沒在動，只是在欺騙潘忠政老師太忠厚又老實。

一直到國民黨表態支持，刺激民進黨網軍治國的敏感神經，卻弄巧成拙激怒所有人，連署曲線才出現火箭式飛升。

然後反核假環團急了，這下真的會成案了。

有些人說，應該跟府院黨對談。有些人說，不能讓擁核幫得逞。有些人說，其實不一定要送件。詹順貴律師投書和受訪時都強調，「可參考」公投法第19條，如果在公投前，立法院先實現公投目的，應停止公投程序。

當然，詹順貴也沒有把握，因為該法條原文是指「創制案或法律之複決」案。

今年四案，只有公投法公投是「立法原則之創制」案，藻礁公投是「重大政策之複決」案。中選會也回應，無法撤案。

2018年，反深澳公投吵得如火如荼，最後怕影響蘇貞昌在新北市的選情，賴清德臨時就把深澳電廠給撤回了。但反深澳公投還是必須舉行，因為那是「重大政策之複決」案。

停止公投程序只有一個方法：按公投法第12條，領銜人不送件，待六個月連署過期，視為放棄連署。

府院沒有直接撤回觀塘三接開發案，開個聽證會就要藻礁公投不送件，你要潘老師日後如何做人？

然而有一些人卻是夥同黨派來的說客，對潘老師施壓、人格抹殺，甚至嘗試架空潘老師，搶奪話語權。

從這裡就可以看出，誰把藍綠政治、反核擁核的順位，擺在生態環境前面。對，我就是在說洪申翰跟蔡中岳，別以為沒人知道你們幹的事。

我想談的是背後的動機。潘老師支持非核減煤護藻礁，我支持以核養綠護藻礁，我們彼此尊重，共同為生態奮鬥。

「擁核派也有環保意識，沒理由拒絕別人幫忙。」

民進黨定調核災公投，以及它們做的民調反向透露弱點：如果再生能源無法取代核能、如果缺電，民意就會支持重啟核四。

所以論述關鍵在於：「你沒有告訴我，所謂的沒有核電也不缺電，是要多燒煤啊！是要毀藻礁啊！」

這也是民進黨和反核團體極力勸阻潘忠政老師送件的原因，因為藻礁公投會把燃氣和燃煤的矛盾撕開。

而且現在年輕人擁核居多，當年反核的年輕人是太陽花世代，已經不是年輕人了。

作者為以核養綠公投發起人

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(中時新聞網)