【愛傳媒葉毓蘭專欄】看到衛生福利部兒少非自然死亡統計後讓我極為震驚，因為17歲以下運輸事故死亡就佔將近4成，而在107年12歲至17歲運輸事故死亡更超過6成，這顯然說明我國交通安全教育出了大問題。

跟教育部溝通的過程中，教育部僅回答目前修改課綱困難，因此以「融入式課程」來處理，但這樣的「融入式課程」名目不明且欠缺強制納入的規定，讓各學校自行決定，這要如何能確實落實交通安全呢？

細究更可發現交通安全教育在融入課程中只是19個類別安全項下的其中之一，一個造成近六成兒少死亡的重大問題，卻只換來教育部如此低度的重視，看到教育部門這樣無所謂的態度，也無怪乎我國兒少死亡事故如此驚人。

教育部不重視兒童安全，但我重視。

對於家長來說，每個小孩都是家庭的寶貝，更何況我國更在103年將聯合國兒童權利公約入法，政府應對於兒少的生命安全積極保障，但我們卻看到今天的政府對於兒童交通安全如此漠視。更何況最近新聞才報導我國新生兒數跌破萬，人口負成長加劇等，政府還能用這種不在乎兒少生命安全的態度嗎，是可忍，孰不可忍。

其實就連總質詢時，徐國勇部長也知道交通問題要解決，要從教育著手，教育是最重要的，但是顯然教育部跟交通部都沒有徐部長的認知專業。

我不禁要問教育部與交通部，還要犧牲多少兒少，才能等到交通安全教育入法？

對於環境我國有環境教育法，對於性別有性別平等教育法，對於家庭有家庭教育法等等，但對於交通安全教育卻沒有對應的法律，請問蔡政府還在等甚麼？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)