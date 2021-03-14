高雄市鼓山區13日傳出輕生事件，一名37歲女子在男友租屋處上吊輕生，男友返家發現女子已無生命跡象，驚嚇報警求救。男友向警方供稱，兩人12日曾發生爭吵，女友傳訊「你不要後悔」，豈料返家後竟發現憾事。

據了解，該名女子在室內2樓輕生身亡，男友下午返家時，一開門就發現女友在家輕生身亡，立刻報警處理。警方及鑑識人員現場採證後，查無打鬥痕跡，初步排除外力因素，檢方也將進一步相驗遺體，釐清女子死因。

據ETtoday新聞雲報導，男友供稱12日晚間兩人發生爭吵，女友最後傳了「你不要後悔」5個字給他，完全沒想到13日回家，竟見到女友陳屍2樓。

不過，女子家屬接到消息相當震驚，認為個性活潑的她不可能輕生，希望警方保留現場；警方為尊重死者家屬，暫時封鎖現場，尚未移動遺體。

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