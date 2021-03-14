台中7日凌晨發生死亡車禍，騎機車的女子遭賓士車撞飛150公尺墜地，送醫後經搶救1周，昨晚（13日）宣告不治，男友曾表示親眼目睹事故，為女友急救時「雙手都是血」；而女子1名閨蜜好友昨晚說，肇事駕駛年僅18歲、無照，事發後躲了1周才由父母出面，她面對好友的死相當難過，「我們大家都很愛你，很高興這輩子能認識你，再見了」。

該閨蜜在Dcard發文表示，3月6日當天他們一行人吃完晚餐散會，當天討論了許多未來要完成的事，「我們跟對方說了再見，卻再也不見」，之後接到車禍噩耗，友人們全在急診室外哭成一團，而女子的男友也相當自責；等到凌晨4點，醫師表示女子昏迷指數3、頸椎斷裂、瞳孔幾乎完全沒反應，即便救活也有高機率成植物人。

閨蜜在昨晚6點左右接到女子男友的訊息通知「可能不行了」，女子生命徵象逐漸下降，男友心碎地說「她很努力撐到現在，是最厲害的女戰神！這幾天的時間，讓大家可以好好的跟她道別」。（圖／翻攝自Dcard）

閨蜜難過地說「你是那麼的善良、善解人意，永遠都笑嘻嘻的你就像太陽一樣，為什麼是你？」她控訴肇事者年僅18歲、無照駕駛，父母在事發後整整過了1周才出面，出面後僅擔心會有人找兒子麻煩，「憑什麼？你的垃圾兒子是命，我們的Ｏ就不是嗎？」就連保險公司欲聯絡肇事人，對方都避而不見，讓她氣憤地說「我好希望他也能遭受一樣的痛苦」。

閨蜜在昨晚6點左右接到女子男友的訊息通知「可能不行了」，女子生命徵象逐漸下降，男友心碎地說「她很努力撐到現在，是最厲害的女戰神！這幾天的時間，讓大家可以好好的跟她道別」；閨蜜說，她們相約住在一起、一起養狗等事，「我們下輩子在一起做，沒事的，你好好的走，我們大家都很愛你，很高興這輩子能認識你，再見了」。

閨蜜說，她們相約住在一起、一起養狗等事，「我們下輩子在一起做，沒事的，你好好的走，我們大家都很愛你，很高興這輩子能認識你，再見了」。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友看完也心碎地留言，「沒駕照就上路的人真的很該死，自己開車出事就算了，還波及到別人」、「看完前一篇文心裡就一直惦記這個女孩，你們都辛苦了」、「可以公佈那位肇事者的IG嗎？」、「老天真的很不公平，這麼好的一個女生居然被一個無照的人給這樣硬生生的奪走了」。

(中時新聞網)