明尼蘇達雙城隊的台灣球員林子偉今（14）日在春訓熱身賽上陣，對手是坦帕灣光芒隊。林子偉擔任先發三壘手、打第7棒，2打數擊出1支一壘安打，打擊率上升到4成44，打擊手感火熱。

林子偉在3局上率先出場打擊，從光芒隊41歲老將希爾（Rich Hill）手中擊出中外野滾地一壘安打站上一壘，這是雙城隊在這場比賽的首安。接下來隊友擊出一壘滾地球，林子偉被封殺在二壘前。

5局上林子偉再度上場打擊，結果被三振出局，6局下雙城隊更換守備陣容，林子偉退場。總計他在此役2打數1安打、1三振，守備方面則有1次截住三壘滾地球，快傳一壘刺殺打者；比賽結果雙城以1比0擊敗光芒。

林子偉在春訓熱身賽已出賽9場，9打數擊出4支安打、有1分打點，打擊率4成44。去年他在熱身賽也有4成09的打擊率，2019年則是3成21，春訓都有不錯的成績，爭取開季就站上大聯盟。雙城隊下一場比賽是對波士頓紅襪隊，也是林子偉的前東家。

(中時 )