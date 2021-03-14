日前民眾開車經過嘉義水上路段高速公路時，發現1名瘦弱女子獨自行走在高速公路路肩，險象環生，好心將她載往台南市白河派出所。該女子似受到驚嚇語無倫次，無法表達姓名及地址，經警員張簡翊晴及林立勳鍥而不捨聯繫到女子家人，安全送返回住處，家屬喜極而泣，感激不已。

張簡翊晴及林立勳表示，日前有民眾載著1名迷途女子到派出所，稱剛在高速公路上，發現該名女子獨自行走於高速公路路肩，東張西望且神色慌張，來往車輛時速都近百公里，情況十分危險，遂將迷途女子載往派出所，請求協助。

由於該女子似受到驚嚇語無倫次，無法說出自身姓名及住處，警方除了安撫情緒外，並提供茶水溫暖身心。經警方反覆以警政及社政資料交叉比對查證身分，終查得羅姓女子家住嘉義縣水上鄉，經連繫家中父母後，員警基於安全，將女子安全護送返回嘉義住處，家屬一見女兒安全歸來一起抱擁而泣。

家屬向警方表示，已40歲的女兒領有重度身心障礙手冊，當日趁家人不注意自行外出，並沿著高速公路涵洞旁的圍籬小缺口往上爬，才會行走於高速公路路肩。

家人發現失蹤後，心急如焚在住家附近找了很久，幸虧有警方及好心民眾協助，頻頻表達感謝之意。員警向家屬關心提醒可至區公所申辦愛心手鍊，可以藉此快速確認身分而找到回家的路，並提醒應多關心注意其作息與行蹤，避免走失情況再次發生。

(中時 )