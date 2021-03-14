寒舍艾麗酒店鄭姓女經理，因入住酒店的林姓女客疑將血漬弄髒房內的被套、床單、浴袍，找不到林女賠償，竟逕自以林女入住時刷卡的信用卡卡號及授權碼盜刷7280元抵帳，林女憤而提告。台北地院審理時，鄭認罪並賠償林5萬元，法官依偽造文書罪判鄭徒刑2月，緩刑2年。

北檢起訴指出，去年7月11日林姓女子偕同友人入住寒舍艾麗酒店，翌日中午辦理退房，結清住房費用後，飯店房務人員整理房間時，發現房內大被套1件、大床單1件、浴袍1件遭血漬汙損。

酒店客務部鄭姓女經理通知林女未果後，明知未經林女同意或授權，逕自於7月12日晚間，透過寒舍艾麗酒店信用卡收費系統，輸入林女入住時支付住房費用的信用卡卡號及授權碼，刷卡7280元。事後林女收到銀行寄送刷卡簡訊後，始知此事，向飯店抗議，鄭女才刷退該筆款項。

北院審理時，鄭賠償林女5萬元，達成和解。法官審酌鄭女身為飯店主管，遇與房客發生賠償糾紛，不思以正途處理賠償事宜，缺乏尊重他人財產權觀念，考量鄭認罪，沒有前科，並已賠償達成和解，判刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

(中時 )