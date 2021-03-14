「刪Q總部」發起罷免基進黨籍立委陳柏惟案，12日向中選會領取第二階段連署書，總部13日啟動二階罷免，並動員前往第二選區市場掃街，首日募集有效連署書達631份。對此，網紅四叉貓預測，第二階段最少要衝到3萬4000份以上，才有可能送件成功。

「刪Q總部」罷免陳柏惟案二階啟動，總部動員志工前往第二選區沙鹿區沙鹿市場及大肚區自強市場掃街，提案領銜人阿文表示，1天下來蒐集超過800份連署書，經整理後，有效連署書為631份，目標在60天內、5月12日前達到4萬份。

四叉貓12日在臉書指出，第二階段連署時間為3月13日至5月11日、門檻2萬9113份，由於第一階段不合格率高達14.07%，因此他認為，第二階段最少要衝到3萬4000份以上才有可能送件成功。

四叉貓認為，第二階段最少要3萬4000份以上，才有可能送件成功。（圖／摘自四叉貓臉書）

據刪Q行動期程，預計5月13日送件，若順利，罷免案6月23日就能成案，7月13日至8月13日間會舉行罷免投票。

對於罷免案，陳柏惟13日表示，尊重每個公民行使的任何權利，但既與選擇跟殺人、放火、糟蹋台灣的政黨站在一起，跟國民黨站在一起的，沒資格叫做公民團體，自己也沒辦法以尊重的態度接受這些「假公民」。

(中時新聞網)