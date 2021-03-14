封棺之殺戰局分，正邪三路戰火焚，戰圈最外圍，一步涯弟子結陣，欲困冷煞星與拖命骷髏，步虛行劍出鬥邪將；風月莫容帶傷上陣，再對血如袖，刀劍交擊，再添新紅！中心處，罟魂棺止挑上司馬駿業，殺體現、功力增，邪棺障氣壓制正氣功體，司馬駿業頓陷危機！

劍傲刀狂魔天決，斬龍破壁驚鴻掠，鎮龍關前，劍魔傲神州凝神聚氣，只待氣發劍出，突破造天磬所造的困龍石壁，此時，鈴聲響起、囑天刀現，卻見一道拔俗傲影踏上鎮龍關，來者竟是六崇越四名宿在列，囑天．西溟疏狂，兩大高手空前一會，刀劍齊出、身影交錯，勝負成敗，只在頃刻！

迷子解衣認罪愆，九蓉陷入兩難間，少陽君男扮女裝，化身非九蓉，潛入萬願同歸之中，卻遇身分曝光危機；神子雙竹話音一落，眾迷子開始解衣認罪，紛紛懺悔過往過錯，此時非九蓉不管做何選擇，皆逃不過身分揭露的結局，就在陷入兩難局面之時！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂朝靈闕》第7章：劍嘯刀吟；第8章：錯算 神算。

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