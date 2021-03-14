大陸女星高圓圓氣質出眾、外型亮麗，是許多人心中的女神代表，雖然高圓圓在2019年與丈夫趙又廷生下女兒，升格當新手爸媽，但仍無損高圓圓的仙氣美貌，不過陸網近日卻瘋傳，野生高圓圓的拍戲照，但她竟臉凹、臉上還爬皺紋，讓粉絲看了都氣炸，紛紛為高圓圓抱不平，認為一個美女被拍醜了。

高圓圓重返螢光幕拍戲，和男星王耀慶、張魯一搭檔演電視劇《完美伴侶》，高圓圓在戲中飾演律師，詮釋職業婦女要面對工作以及面臨家庭、親子間的難題，同時，陸網近日就瘋傳，野生高圓圓的拍戲照，只見她穿一身黑色針織衫和風衣外套，讓高圓圓成熟女性魅力全開，不過照片中的高圓圓卻臉凹、臉上還爬皺紋。

陸網瘋傳野生高圓圓拍戲照，但她竟臉凹、臉上還爬皺紋。（圖／取材自游魚論微博）

野生高圓圓照卻讓女神顯老態，不少網友看了都驚嚇，好奇41歲高圓圓已不敵歲月，顏值開始衰老「也見老了」、「估計這部戲播出，就得從女神位置上跌落下來」，但粉絲看了都氣炸，紛紛留言為高圓圓抱不平，認為是拍攝角度問題「拍照問題吧，前兩天的視頻看她狀態很好」、「怎麼把美女拍醜了」。

高圓圓不只是女神代表，她還是幸福人妻一枚。（圖／本報系資料照片）

其實高圓圓上個月才曬出工作日常影片，已有10年沒染髮的高圓圓，這次則為了角色改變自己的招牌黑髮，她還因此直呼自己有點緊張，而高圓圓還為此提早染髮、適應髮型，她敬業說：「更好去適應我的髮色」。

(中時新聞網)