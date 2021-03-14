52歲女星伊能靜2015年梅開二度，與小10歲的大陸男星秦昊結婚後生下女兒「小米粒」，一家三口幸福美滿。近日，伊能靜打掃完家裡，心血來潮PO出家中擺設，浪漫又氣派的歐式風格獲得網友讚嘆。

伊能靜10日晚間在微博分享生活日常，透露趁工作空檔將上海家中整頓得更溫暖，並貼出一系列的奢華豪宅內部照，可以看到採用歐式風格裝潢，客廳有個米白色的壁爐，橄欖綠的沙發搭配方型的透明茶几，底下鋪一塊灰白色系的圖騰地毯，木質落地窗透出溫暖陽光，整體看起來高級、時尚又溫暖。

伊能靜的客廳很有歐洲感。（圖／微博@伊能靜）

伊能靜即便年過半百，仍有一顆少女心，喜歡在家中擺設公主、卡通人物等公仔以及鮮花、盆栽，她也喜歡蒐集各式各樣的精緻餐具或設計獨特的杯子，處處看見巧思；除此之外，伊能靜秀出自己的工作室，一堆雜物陳列其中；女兒的玩具間則是採用粉色系桌椅，有眾多玩偶排列在櫃子上，充滿小女孩的童趣。

伊能靜的家中很有公主風。（圖／微博@伊能靜）

伊能靜和女兒小米粒的工作間、玩具房。（圖／微博@伊能靜）

如此美侖美奐的豪宅，陽台自然也不容許忽略，圍牆邊種滿綠色的植物，地板採用藍、灰色方型磚塊相間，藤製桌上擺放一盆鮮豔的花朵，還有一壺水果茶，伊能靜表示自己送小米粒到學校後，就坐在陽台曬著暖陽喝茶發呆，看著院子落得一地的花瓣，感受到春雪氣息，滿足的說：「上海真美好，才安定幾個月，我好愛這裡。」生活過得愜意又自在。

伊能靜的陽台有個可以喝茶、放空的地方。（圖／微博@伊能靜）

伊能靜的陽台有個可以喝茶、放空的地方。（圖／微博@伊能靜）

照片曝光後，許多網友都羨慕起伊能靜的生活步調，不禁留言：「哇，好美的一家，好充實的一家，好有情調的一家」、「姐姐好懂生活，好想成為姐姐的家人」、「看了你的文字和圖片，真美好」。

(中時新聞網)