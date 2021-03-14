英國33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）疑遭在職警察綁架殺害，她最後現身的地方昨晚聚集大批民眾紀念守夜，但因為違反封城期間禁止聚會的規定，與警方爆發推擠衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，莎拉3日晚間從朋友公寓離開後，獨自走路回家，路上和男友通話，但接著就下落不明。

警方調閱監視器畫面後發現，莎拉在晚間9時左右離開朋友家，最後一次現蹤是晚上9時30分左右在倫敦的克利普罕區（Clapham），當時正走在一條大馬路上。經過搜索後，警方10日在肯特郡一處林地發現遺體，之後證實為莎拉艾佛厄特。

英國各地這週末原本打算舉行多場紀念活動，但因為英格蘭地區尚未解除封城令，禁止多人群聚，活動申請遭到駁回，主辦單位也宣布活動取消。

然而，13日晚間依舊有大批民眾聚集到莎拉最後現身的南倫敦克利普罕區，在晚上9時30分揮舞開啟燈光的手機，紀念逝去的莎拉。由於莎拉的遭遇令不少女性感同身受，到場的民眾多為女性。

不過，警方因為現場違反封城規定展開驅離。戴著口罩執勤的警方與群眾爆發推擠，有些人被當場上銬。

從社群網路流傳的影片可看到，警方把站在台上的女性拉走，到處都是民眾大叫「可恥」、「放開她們」的呼喊聲。

48歲的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）員警庫任茲（Wayne Couzens）9日因綁架與謀殺莎拉等罪嫌遭逮捕，13日首次開庭。晚間在守夜現場執法、驅離群眾的也是倫敦都會區警察。

多名政治人物批評警方做法。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）在推特（Twitter）發文表示，紀念守夜現場發生的事情簡直可恥、倫敦都會區警察局真是丟臉，警察局長狄克（Cressida Dick）已失去倫敦數以百萬計的婦女信任，應該為此下台。

內政大臣巴特爾（Priti Patel）推文表示，某些在網路上發布的影片令人「很不愉快」，她已要求警方提出完整報告。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也在推特表示，現場景象令人「無法接受」，他要求警察局長狄克立刻提出解釋。他表示，警方應該執法維護封城令，「但我看到的畫面顯然既不適宜，也不適當」。

守夜活動原本的主辦單位Reclaim These Streets先前已宣布取消活動，呼籲民眾不要聚集到現場，而是晚上9時30分改在自家門口點燃蠟燭紀念。首相官邸唐寧街10號門口13日晚間也擺放了一根蠟燭。

威廉王子的妻子凱特則在13日下午被目擊出現在民眾擺滿花束、蠟燭與卡片的紀念現場。

肯辛頓宮聲明表示，劍橋公爵夫人到場希望表達對莎拉及她家屬的尊敬，「她（凱特）還記得在結婚前，晚上走在倫敦街頭是怎樣的感受」。（編輯：郭中翰）1100314

(中央社)