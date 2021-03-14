台灣城鄉差距大，生活習慣也不一樣，一名網友日前分享了10個住鄉下才會有的生活習慣，像是去巷口超商也要拿機車鑰匙、晚上10點總會有狗叫聲、看到台北的新聞總是覺得事不關己等，PO文一出讓網友們超有共鳴，直呼「十點全中」、「真的是鄉下人心聲」。

一名網友12日在論壇《Dcard》列出都市人不懂，但鄉下人一定懂的10大行為，首先，不管要去哪裡，就算只是去巷口便利商店，都會習慣性拿起機車鑰匙再出門；第二，家透天厝的話，房間一定是在3樓、4樓或5樓；第三，因為人口不多，在家附近的便利商店有87%的機率會遇到認識的人；第四，鄉下每到晚上10點、11點都很安靜，總會聽到遠處的狗叫聲叫很久；第五，在電視上看到台北的新聞，都覺得不關自己的事。

原PO表示，第六，每次家裡附近有開了新的連鎖店面，像是50嵐、全聯、胖老爹等等，一定會去捧場；第七，當都市人說鄉下缺點時，一定會反駁；第八，看到朋友在IG上PO台北好玩、好吃的照片時，覺得很羨慕；第九，一定曾經想過，工作要在家鄉還是要放手一搏去都市打拚。第九，雖然平常會嫌家鄉太鄉下、鳥不生蛋，但還是很愛自己的家鄉。

對此，網友們看完這10個鄉下人習慣後都超有共鳴，紛紛留言：「好希望從小在鄉下長大，都市吵死了」、「鄉下沒駕照根本出不了門」、「恆春半島人，10點全中」、「第8點真的！每次滑手機看到推薦美食或國外連鎖餐飲開到台灣，都未看先猜台北，想吃也吃不到...」、「我住台南也有這種感覺！但食物真的便宜」。

同時，不少人也感嘆在鄉下生活真的不錯，「去到都市才發現，鄉下真的是最好的」、「看了覺得好窩心，住鄉下是真的很舒服」。

(中時新聞網)