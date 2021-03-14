交通部鐵道局本月初宣布，桃園鐵路地下化預計明年4月動工，119年7月全線通車。然而，桃園市中壢區德義里的住戶指出，桃園市政府都發局與鐵道局於108年3月就展開「公展會」說明，至今共計五場，過程中從未提及拆屋，直到去年9月，他主動向都發局查詢自家地址才發現位於拆遷區內；不僅如此，地下化工程預計拆屋逾一百戶，德義里就占了六十多戶，他質疑「溝通過程太黑箱，下一個突然被拆屋的會是誰？」

鐵道局長胡湘麟3月2日宣布，桃園鐵路地下化預計明年4月動工，119年7月全線通車。桃園市政府表示，將全面配合中央，相關都市計畫變更已在內政部審查，最快3月23日會知道結果，通過後將由鐵道局進行後續用地取得。

居住桃園市中壢區德義里逾四十年的住戶孔先生指出，桃園市政府為鐵路地下化案自108年3月起共開五公展說明會，過程中都卻沒有提及拆遷議題，「去年9月14日第五次公展說明會，由『世曦』公司說明鐵路地下化的願景，會中我提供住址向都發局詢問，『我的房子會不會被拆到？』，才發現問題大了，房子竟要被拆！」孔先生進一步表示，由於鐵路地下化預計將拆除房子的後半部「樓梯和衛浴就在後面，拆掉後房子根本不能用了，原本六十三坪，拆掉將近二十幾坪，加上工程期未定，這過程要怎麼恢復我的生活？」

「德義里受影響程度最大，桃鐵地下化沿線將拆一百多棟，我們就占六十幾棟，但拆那麼多，事先反而什麼資訊都沒有。」桃園市中壢區德義里里長楊建雲表示，里民錯愕地向他反應房屋拆遷問題，他向都發局查證、比對圖資，這才發現德義里被劃在拆遷區內。為此，市府緊接著於9月29日在德義里舉辦說明會，回應居民的意見。

自拆遷訊息曝光後，針對後續施工、租屋補償與安置等問題，楊建雲收到數十份里民的陳情書，他表示，大部分民眾都支持公共建設，但希望資訊更透明、將工程對居住權益的影響降到最小。對此，桃園市政府都市發展局綜合規劃科科長陳志偉表示，針對桃園市不同行政區，共開五場公展會說明桃鐵地下化工程，並針對德義里居民要求再召開說明會；相關用地變更是由鐵道局畫出所需用地範圍線，供都發局辦理公展會說明，由於鐵道局於審議過程中多次調整變更，因此不會每次調整就對外說明，他強調，過程中均逐一通知地主召開說明會，這次的事件應是溝通不良。

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(中時新聞網)