后里一間橡膠廠1個月內發生4次火災，警消單位將調查是否涉及人為縱火。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中后里一間橡膠廠上月20日深夜發生大火，火勢一發不可收拾，廠房內猛烈竄出黑煙直逼天際，幾公里遠都看得見，嚴重影響空氣品質。相隔1個月不到，13日凌晨3時許，該廠區第4度竄出火舌，附近居民大罵說，到底還要燒幾次，是不是燒一燒就不用清運。針對橡膠工廠接連發生火警，究竟是人為或意外，台中市消防局火調科將進一步調查釐清。

后里一間橡膠廠13日凌晨3時許發生火警，廠外空地的橡膠竄出熊熊大火，龐大火焰達3層樓高，十分驚人，現場也散發陣陣濃煙。消防人員耗時4小時，直到早上7時才將火熄滅。

附近居民被救災聲響驚醒，一聽到又是橡膠工廠起火，紛紛大罵「怎麼又燒起來，到底還要燒幾次，是不是燒一燒就不用清運。」

該塑膠廠1個月內共發生4次火災，第一次是上月20日凌晨1時許，消防人員直到天亮才將火勢控制，燃燒面積高達2500平方公尺；第二次在2月26日凌晨12時許；第三次為3月7日深夜11時，而且前一晚還下大雨；第四次則是3月13日凌晨3時許。

針對外界質疑起火原因，業主無奈表示，「他也不知道」。資深消防救災人員指出，一般火場若是復燃，通常會有小面積冒煙。不過，據附近居民及業主指稱，都沒有看到冒煙情形，究竟是人為縱火或復燃，消防局火調科將進一步調查。

環保局表示，該局於2月20日火警時派員前往稽查，初判因置放橡膠等物質管理不當致自燃，造成嚴重空氣汙染，依違反空氣汙染防制法第32條規定，處分500萬元罰鍰；3月13日則裁罰10萬至500萬元罰鍰，另涉及蓄意縱火部分將函請警察機關及消防機關調查後，依相關規定辦理。

(中時 )