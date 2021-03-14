上一場比賽未敲安打，效力印地安人隊的台灣球員張育成今（14）日便揮出一支中外野深遠三壘安打，並且送回印隊第1分。此役3打1安打、1分打點，熱身賽打擊率稍微上升至2成94。

印地安人隊今天對戰舊金山巨人隊，對方先發投手韋伯（Logan Webb）是頗被看好的年輕新秀，包括今天，熱身賽先發3場投6局，自責分率仍是0。今天1局上他就連投4次三振，包括1次不死三振；張育成則擔任印隊先發二壘手、打第7棒，二局上首次打擊時擊出游擊滾地球出局。

4局上張育成再度上場，巨人隊已換上第2任投手，印隊三壘有跑者，張育成大棒揮出中外野三壘安打，送回壘上跑者，幫助印隊打破鴨蛋。4局下印隊守備雙換人，張育成改守一壘；6局上是他第3度上場打擊，這次打成三壘滾地球出局，6局下他便退場休息，終場巨人隊以5比4勝印地安人。

守備上張育成今天擔任二壘手3局都沒接到球，沒有任何守備機會。擔任一壘手則有3次刺殺，包括1次接住對方打者揮出的平飛球，沒有失誤。

總計張育成在熱身賽已出賽7場，17打數擊出5支安打，包括3轟、有6分打點，被三振5次、1次四壞球，打擊率2成94。印隊昨將工具人弗里曼（Mike Freeman）交易至辛辛納提紅人隊，使得張育成角逐開季內野工具人的機會上漲，要好好把握。

(中時 )