近來藻礁公投成為了民眾熱議的議題，桃園市長鄭文燦以及總統蔡英文多年前對於藻礁的承諾更成為眾矢之的；前立委孫大千就在臉書上貼出多張民眾向他提供的證據，表示桃園市在2018年就有砂石場胡亂排放廢水，造成觀音海岸長期遭受汙染，而鄭文燦至今視而不見，現在竟然還有臉大內宣自己多努力保護藻礁，「你真的好意思嗎？」

孫大千臉書貼出民眾檢舉相關證據。(圖/翻攝自孫大千臉書)

孫大千在臉書上貼出兩張由檢舉人提供，一張為檢舉人多次向林務局檢舉砂石場亂排廢水的案件辦理情況回函，內文清楚顯示，關於2016年拍到的暗管排廢水證據，「查明行為人為新品資源科技有限公司，桃園市政府已裁處在案」。然而為什麼2018年時，鄭文燦的環保局對媒體說「查無排廢」？

另一張圖則是新品這間公司從2016年到2019年的裁罰紀錄，一共有8筆，裁罰金額最低是6,000元，最高是100,000元，且全部都載明「不須改善」，孫大千想問問鄭文燦市長，裡面哪一筆是針對埋暗管排廢水開罰？而這樣的裁罰是否可以稱為「嚴格的刑罰制裁」？

孫大千臉書貼出民眾檢舉相關證據。(圖/翻攝自孫大千臉書)

孫大千表示，鄭文燦想收割馬政府時期的貓頭鷹計劃，或是吳志揚縣長任內的保護區，都是小事，但鄭文燦卻長期縱容砂石場排泥污染觀音海岸，還有臉大內宣自己多努力保護藻礁，「你真的好意思嗎？」

孫大千更預告，鄭文燦市府坐視土方場和砂石場污染環境獲取暴利的證據還有更多，敬請期待，呼籲鄭市府好自為之。

(中時新聞網)