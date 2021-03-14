民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆同居，雙方澄清是房東與房客關係，後又有傳聞，指該房是顏若芳與另一女性友人合買的，對方公司就在附近，平時也住在該處，但有平面媒體調閱謄本資料，卻發現該房只登記一名姓「顏」的屋主，對此，網友譏諷，王定宇和顏若芳根本越描越黑，再唬爛沒關係。

王定宇日前被《鏡週刊》拍到多次與顏若芳共同進出大同區住處，兩人先後出面澄清，口徑一致，皆稱王定宇分租其中一房，月租金8000元，且兩人是房東與房客，關係並非如報導內容影射。顏若芳更喊冤，實在誤會大了，自己平常和父母同住，偶爾因跑攤或聚餐太晚怕吵到父母，才會到該處過夜，但次數不多。更有顏若芳友人跳出來透露，該房是顏和另一女性友人合買的，對方公司就在附近，也住在該處。

顏若芳12日接受網路媒體《放言》採訪時，也證實朋友所言為真，指出和鍾姓女性友人都有意投資不動產，所以才會合買這間房子，更稱「她們2個女生一起睡主臥室，把另外一個小房間留給王定宇休息」，並非孤男寡女同處一室。

不過，對於這個說法，有媒體調閱謄本資料，卻發現該房只登記一名姓「顏」的屋主，對此，網友表示，「事態發展至今都未見元配出面力挺，真實答案就不言可喻了」、「乾脆說顏是王失散多年的女兒，因為台灣價值重逢」、「越描越黑，故事越寫越精彩」、「房東幾人，和幾人合住不必然有關，扯一堆只是自曝其短」、「越描越精彩了，真羨慕民進黨的委員們」、「再唬爛沒關係」。

(中時新聞網)