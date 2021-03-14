2021柚花追香半程馬拉松路跑活動，14日清晨6點30分開跑，台南市長黃偉哲（左二）一早也到現場主持起跑儀式。（劉秀芬攝）

2021柚花追香半程馬拉松路跑活動，14日清晨6點30分開跑，台南市長黃偉哲（右四）一早也到現場主持起跑儀式。（劉秀芬攝）

2021柚花追香半程馬拉松路跑活動有近千人參加。（劉秀芬攝）

「2021柚花追香半程馬拉松」在白色情人節的清晨6點30分，從台南市麻豆浪漫開跑。台南市長黃偉哲一早也到場主持鳴槍起跑儀式，祝福大家在花香中，跑出健康。

由麻豆區農會主辦的柚花追香半程馬拉松路跑活動，共分成半程馬拉松組(21km)、健跑挑戰組(12km) 與樂跑休閒組(6km)等3組，吸引上千從全台各地而來的慢跑愛好者參加，農會總幹事孫慈敏的也參加6公里組比賽，帶頭跑在麻豆文旦園區的小路上。

這項配合台灣文旦產業舉辦的路跑活動，去年因新冠肺炎疫情影響延至8月文旦季前夕舉辦，今年在疫情穩定控制下，如期在柚花飄香的季節舉辦，選定3月14日白色情人節這一天浪漫開跑，讓參加的民眾邊跑邊享受令人沈醉的柚花香。

麻豆區農會總幹事孫慈敏兼任「台灣文旦大聯盟」總召，她表示，2021柚花追香半程馬拉松活動串聯全台三大文旦產區，麻豆為第一站，後續將於3月21日在花蓮瑞穗、3月28日在宜蘭冬山接力舉辦，共同推廣柚花文化及文旦產業。

今年報名參加柚花馬拉松的民眾近千人，凡報名且參加者，麻豆區農會將贈送3大好禮，包含麻豆農會超市禮券100元1張、沾醬禮盒1組（含黑豆醬油及柚香和風沾醬）及柚花旅行組1份（洗髮乳、沐浴乳和乳液）。

台南市長黃偉哲讚許孫慈敏用心經營，讓文旦產業不僅生產美味鮮果，還開發出多項加工品，並且辦理柚花追香路跑、柚園饗宴等精彩的農業休閒活動，是農產業加值、農業六級化的典範。

農業局長謝耀清表示，麻豆不但有優質的文旦生產環境，還有豐富的歷史文化資產，起跑點麻豆代天府、路跑經過的關帝廟文衡殿都是著名的觀光景點和名勝古蹟，伴隨著柚花的清香，更能發思古之幽情。3月是麻豆柚花飄香的季節，歡迎大家相約來麻豆，感受柚花清香撲鼻的浪漫。

(中時 )