女星方文琳出道30年拍過許多經典戲劇，同時，保養有術的方文琳也是演藝圈的美魔女代表，55歲的她擁凍齡顏值和不科學的好身材，每回曬照都讓外界驚豔她的絕佳好狀態，而親民的方文琳平時也樂於在網上分享生活日常，她日前就曬出大口吃肉照，方文琳還霸氣寫下：「被分到這一塊當然是這樣吃..姐就是豪邁！！！」

方文琳日前在臉書曬出大口吃肉照，她卸下女神光環，大方在餐廳低頭就開嘴吃肉，方文琳吃得津津有味，而她的吃相也被經紀公司總監偷拍下來，方文琳還被問「敢發嗎？」大方的她則直呼，自己早就沒偶包，沒在怕的。

方文琳臉書全文。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳還笑說：「阿就好吃ㄇㄟ」，她也進一步寫下：「被分到這一塊當然是這樣吃..姐就是豪邁！！！」方文琳曬照分享日常實在太親民，引發網友留言熱議：「這樣比較自然啦！」、「豪邁的啃才不會虧待自己的肚子」、「這樣才有滋味，霸氣吃法」、「這東西就是要這樣吃，才美味」、「吃美食就是要吃的快樂開心，我也是大快朵頤類型的」。

大口吃肉照獲得網友一片好評，不過方文琳也感性留言說：「你們都太愛我了，無論我發什麼都得到正面肯定」，但方文琳也進一步指出：「其實許多禮儀都還是要注意，做自己也是要懂禮貌的，而不是做不好的事也可以叫做自己喔。咁溫（感恩）啊」。

阿就好吃ㄇㄟ🤣 昨晚餐經紀公司總監偷拍，問我敢發嗎？ 早就沒偶包沒在怕的～～～ 被分到這一塊當然是這樣吃.. 姐就是豪邁！！！！！！ 由方文琳發佈於 2021年3月11日 星期四

(中時新聞網)