1名政府維安特勤人員利用職務特殊之便，向正宮與小三稱「行蹤是機密」，成功隱瞞婚外情，多次往返台北、台中2地；小三甚至生下1子，在報戶口時才驚覺對方已婚，妻子事後得知後也因打擊過大，導致第2胎流產；男子事後遭判須賠償妻子50萬，國安高層得知後震怒，已嚴懲並開除男子，男子目前已落寞轉往餐飲業。

判決書指出，該男子2015年1月與妻子結婚，隔年2月竟與前女友復合交往，而他則屢次用特勤人員「不方便公布行蹤」為由，往來正宮與小三家中，讓2名女子渾然不知；直到妻子某日發現戶籍謄本上他竟領養1名男嬰，逼問下全案曝光；而妻子因打擊過大，導致第2胎流產，決定提告，向小三與丈夫求償100萬。

不過小三供稱完全不知情男子已婚，她說對方每次都早上3、4點離開去台北，對方解釋總統府上班都是這樣，且男子頻繁住在外頭，她因此不認為對方已有家室；直到2016年，她因懷孕8個月，要求孩子報戶口時才驚覺外遇一事；而她父母也出面作證說男子多次到台中找女兒，都認為他未婚，因此沒有太多意見，結果家人也全被騙了。

不過男子也稱當時與小三做網拍生意，到銀行開戶已出示身分證，當時對方已知道他已婚，並要求小三共同負擔賠償責任；高等法院認為，小三在懷孕8月時曾在LINE上提及「一開始就是騙！有家庭也沒說」、「您已經結婚有家庭，我不會打擾您」等話，認定她確實不知其已婚，因此無賠償責任，最後判男子1人需賠償50萬元。據《ETtoday》報導，此事曝光後引發維安高層震怒，已嚴懲並汰除男子，男子最後轉往餐飲業工作。

(中時新聞網)