過去曾聽聞「一夜七次郎」，令有些人覺得羨慕，到底男人一夜幾次才算正常？有最美博士之稱的護理學博士許藍方透露「極限警訊」指出，一般男性睪丸一晚的精液儲存量大約可射精三次，若縱慾過度恐出現頻尿、攝護腺肥大，甚至射出血等狀況。

#DrShe許藍方​ 射太多精液會用完?｜射太多會有後遺症?｜一晚最多能做幾次?│藍方談性事 聊聊就沒事

許藍方在YouTube影片中指出，就生理上來說，正常成年男性睪丸的儲存量，一晚約可射精三次，包括做愛和自慰都算，當進行到第三次時，通常射出的量只有第一次的一半，若再要第四、第五或第六次並不是不行，但當出現以下這些狀況時，代表可能已經過度。

一、 頻尿

當尿道口持續受到刺激，會導致尿完又想尿的頻尿症狀，通常休息一段時間症狀就會改善；此外，若手太髒或事後沒有妥善清潔，造成泌尿道感染，尿尿時會有刺痛、燒熱感出現，這時需就醫治療。

二、 攝護腺肥大

當縱慾過度時，前列腺工作量太大，會導致攝護腺肥大，容易尿不出來，或是要分好幾次才能尿完，需經過適當休息才會恢復正常。

三、 射出血

當攝護腺持續工作太久容易導致發炎，此時射精可能會出現「乾射」，因身體來不及製造，所以只射出空氣，甚至射出血來，這時也需要休息一段時間才能恢復。

許藍方強調，其實一夜幾次，並沒有真正的標準答案，當然也不是越多越好，就好像吃飯一樣，通常飽餐一頓後，不會立刻想吃第二餐，因此要看每個人自己的身體狀況而定，只要心理是愉快的，身體沒有出現不舒服的狀況就好。

(中時新聞網)