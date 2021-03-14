Right there when you need him 🙌 pic.twitter.com/qNH01qj4jk — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 14, 2021

前次交手爆冷作客以111比122不敵活塞的籃網，14日回到自家主場再遇活塞，當然說什麼也想復仇！「大鬍子」哈登貢獻24分、10籃板及10助攻，更包辦籃網最後所得10分，帶領籃網終場100比95險勝，除了摘4連勝，也報了前次對決輸球恥辱。

儘管籃網靠著厄文、哈登兩大球星火力，上半場一路保持領先優勢，卻始終無法擺脫活塞糾纏，雙方打到第3節，活塞更把比數追成60比61，沒想到籃網替補射手沙梅特挺身而出，一個人連拿8分，帶領籃網打出10比1猛攻重新拉開。

只是活塞並未放棄，末節展開強烈反撲，逐漸縮小落後差距，甚至靠著普朗里最後2分59秒補灌，反以91比90超前，接下來全看哈登表演，他先罰進兩分，接著連續切入籃下放進兩球，一個人打出6比0攻勢，籃網再以96比92超前。

來到最後43.1秒，貝伊兩罰中1，雙方差距剩下3分，接下來當然還是交給哈登，只見他把進攻時間拖到僅剩3秒，才開始切入拋投命中，也讓籃網打到最後19.1秒取得98比93領先，儘管活塞很快追回兩分，哈登卻馬上兩罰俱中帶走勝利。

除了哈登拿下本季第9次大三元，厄文也有18分、5助攻與4籃板，沙梅特15分，狄安卓喬丹14分、9籃板，喬哈里斯10分；活塞以葛蘭特22分最高，貝伊與萊特各有13分，不過活塞除了吞下3連敗，也以10勝28敗續居東區墊底。

(中時 )