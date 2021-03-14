南韓32歲女星太妍，近日在個人的社群媒體上，除了曬出歡慶32歲的生日美照外，也再度PO出火辣的節目造型側拍，大方秀出傲人曲線，吸引超過79萬人按讚。

太妍上周(3/9)歡慶自己的32歲生日，在個人IG上曬出一系列生日照，感謝粉絲及網友長時間的支持與愛護，也記念去年同時間離世的父親，令粉絲們心疼不已。另外，太妍也不忘在照片中曬出隱藏辣照，只見素顏的她，穿著oversize休閒居家服，搭配花邊短裙，秀出一雙白皙腿根，對著鏡子自拍。

近日，太妍也為了幫自己所主持的綜藝節目《驚人的星期六》宣傳，特別曬出錄影當天的造型側拍，綁著兩條麻花辮的她，以精緻的妝容搭配玫瑰花卉圖騰的吊帶上衣，與同色系拼接大衣及皮革包裙，太妍以「穿不好」的穿搭方式，對著鏡頭擺出各種姿勢，而上衣疑似領口較低，使她拉開辮子時隱約露出性感鎖骨與半球弧線，令粉絲看得直噴鼻血，紛紛留言大讚「太妍的身材真好」、「華麗的服裝、精緻的臉」、「愛死這套造型」。

少女時代出身的太妍，自女團出道後便憑著甜美臉蛋，與優美的嗓音擄獲大批粉絲的心，2015年以SOLO歌手身份再次出道後，更陸續發行《I》、《Why》、《11:11》、《My Voice》、《Four Seasons》、《Purpose》、《What Do I Call You》等多首日、韓語夯曲，並拿下多項歌謠大獎，成為家喻戶曉的暢銷女歌手，人氣紅遍全亞洲。

(時尚)