台中市海線文化關懷協會舉辦「森呼吸、低碳愛地球」贈樹苗活動。（陳淑娥攝）

今年以來台中空品普遍不良，海線地區能見度還是不佳，很多家長都說「校園空品旗今年都還沒看到綠色旗」。市議員楊典忠14日出席贈樹苗活動時表示，今年樹苗數量比往年倍增，希望加強居家環境改善。

台中市海線文化關懷協會舉辦「森呼吸、低碳愛地球」贈樹苗活動，協會準備山櫻花、桂花、山黃梔、金露花、朱槿、石斑木、樹蘭、七里香等八種樹苗共3000棵樹苗，不到半小時就發送一空。立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟特別前來鼓勵種樹。

理事長許天送指出，這些樹苗種類都是民眾普遍喜愛的景觀樹種，樹苗妥善照料都很容易生長，協會希望透過贈樹苗活動讓海線環境更加綠意盎然，今年更備有環保育苗盆、清潔用品供民眾領取使用。

楊典忠表示，種樹可以改善環境與景觀美化，今年以來海線地區空污較往年嚴重，民眾看天空總是霧茫茫的，民眾除了要求政府持續改善空氣品質外，也可以從種樹來改善社區環境，今年看到很多家長帶小朋友來參加活動，以實際植樹行動綠美化家園。

(中時 )