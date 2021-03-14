卓蘭民眾14日上午行經苗140縣道卓蘭往三義方向砂石場附近路段，發現野生動物遭路殺，血淋淋躺在側車道，避免屍體再遭輾壓，熱心協助將屍體挪移到路邊。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭民眾14日上午行經苗140縣道卓蘭往三義方向砂石場附近路段，發現野生動物遭路殺，血淋淋躺在側車道，避免屍體再遭輾壓，熱心協助將屍體挪移到路邊。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗140縣道又見野生動物疑似路殺，吳姓女子14日上午外出載親友，行經苗140縣道卓蘭往三義方向砂石場附近側車道，發現1隻死狀悽慘的野生動物，她當下以為是石虎報警處理，卻因趕時間未多作停留，載完人後她擔心屍體再遭車輛輾壓，折返現地將屍體移至路旁，縣府表示獲報後已派員前往處理中。

吳姓女子今日一早外出要到泰安火車站載男友，行經苗140縣道卓蘭往三義方向砂石場附近路段，發現1隻野生動物疑似遭路殺，面目全非躺在側車道上，她小心閃過屍體後，因趕時間未作停留，等到載到男友後，她擔心屍體再遭輾壓，與男友重回現地以布袋將屍體挪移到路旁。

吳姓女子表示，看到屍體第一時間以為是石虎，到火車站就趕快報警，請求通報動保團體協助，但正值假日擔心人員無法及時處理，她與男友回程又折返現地，找了布袋挪移屍體到路旁，靠近一看牠的眼珠子爆開，舌頭斷掉吐出來，身體呈現擰毛巾的扭曲狀，讓她挪移時心裡也害怕，回家路上雙手不停顫抖。

吳姓女子表示，這是她在苗140線看見的第3次路殺，過去有疑似貓科動物，也有很大隻的老鼠，剛好身上有袋子，她會順手將屍體移到路邊。苗140線野生動物路殺頻傳，她認為，人類不應為了搞建設破壞生態，140縣道旁的石虎公園就是失敗的案例，大部分卓蘭人都希望拆除公園、還原生態。

吳姓女子在野生動物屍體照Po網，提醒用路人行經苗140線應減速慢行，但照片一出網友紛紛指認該野生動物屍體不是石虎，應為2級保育類野生動物、台灣特有亞種麝香貓，也是珍貴稀少的物種。縣府農業處自然生態保育科指出，接獲通報已派員處理中，是否為麝香貓及路殺還須確認。

(中時 )