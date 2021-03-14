儘管巫師後衛「忍者龜」韋斯布魯克14日交出42分、12助攻與10籃板的本季第11次大三元，剛獲今年全明星賽MVP的公鹿明星前鋒「字母哥」阿提托康波也摘33分、11助攻與11籃板的本季第6次大三元表現，結果還是公鹿驚險帶走勝利。
公鹿跟巫師打到讀秒階段，竟遭韋斯布魯克最後41秒投進追平三分球，可惜接下來巫師進攻完全當機，公鹿靠著米德頓、哈勒戴攜手6罰俱中，有驚無險以125比119氣走地主巫師，公鹿除了拿下3連勝，也以24勝14敗穩居東區第3。
相較於巫師只有4人得分上雙，公鹿8人得分上雙，展現更加全面的平均火力，除了阿提托康波大三元演出，才剛結束隔離的哈勒戴也拿18分、8籃板，米德頓16分、8助攻與5籃板，波提斯14分，康納頓與布魯克羅培茲各有11分。
少了聯盟得分王畢爾(輪休)的巫師，除了韋斯布魯克拿下生涯第13次40分大三元，日籍前鋒八村壘也有29分、11籃板，奈托與艾力克斯連各有10分，巫師苦吞3連敗，目前14勝23敗，排在東區倒數第3，想要晉級季後賽有點難度。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。