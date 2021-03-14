A thing of beauty. pic.twitter.com/hYd9Sp0yoe — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2021

儘管巫師後衛「忍者龜」韋斯布魯克14日交出42分、12助攻與10籃板的本季第11次大三元，剛獲今年全明星賽MVP的公鹿明星前鋒「字母哥」阿提托康波也摘33分、11助攻與11籃板的本季第6次大三元表現，結果還是公鹿驚險帶走勝利。

公鹿跟巫師打到讀秒階段，竟遭韋斯布魯克最後41秒投進追平三分球，可惜接下來巫師進攻完全當機，公鹿靠著米德頓、哈勒戴攜手6罰俱中，有驚無險以125比119氣走地主巫師，公鹿除了拿下3連勝，也以24勝14敗穩居東區第3。

相較於巫師只有4人得分上雙，公鹿8人得分上雙，展現更加全面的平均火力，除了阿提托康波大三元演出，才剛結束隔離的哈勒戴也拿18分、8籃板，米德頓16分、8助攻與5籃板，波提斯14分，康納頓與布魯克羅培茲各有11分。

少了聯盟得分王畢爾(輪休)的巫師，除了韋斯布魯克拿下生涯第13次40分大三元，日籍前鋒八村壘也有29分、11籃板，奈托與艾力克斯連各有10分，巫師苦吞3連敗，目前14勝23敗，排在東區倒數第3，想要晉級季後賽有點難度。

(中時 )