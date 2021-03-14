台中知名夜店「Super House Nightclub」昨晚湧進上千人，全是為看饒舌歌手蛋堡表演。（圖／警方提供）

台中知名夜店「Super House Nightclub」昨晚湧進上千人，全是為看饒舌歌手蛋堡表演。（圖／警方提供）

金絲貓夜店擠爆上千人狂嗨 警方臨檢傻眼：全來看歌手蛋堡

台中知名夜店「Super House Nightclub」先前因外籍正妹舞者的鹹濕表演，被稱作「金絲貓夜店」聲名大噪，今凌晨（14日）台中市警察局前往該夜店執行臨檢，竟發現場內人數破千人，場外更是大排長龍，完全超過法定人數306人，連警方都驚呼「第一次看到這麼多人」，一問才得知當天有饒舌歌手「蛋堡」到場表演。

該夜店今年1月請來2名外國女舞者，身穿緊身衣在同樣來自東歐的男舞者身上扭臀擺腰，宛如上演「春宮秀」，遭警方依涉嫌妨礙風化罪送辦，不料同月又被網友爆料，夜店拿羊駝當噱頭，由舞者帶進場內，再度引發話題。

據《蘋果新聞網》報導，台中市政府警察局第四分局帶隊36名員警分散步行2條街，繞行夜店周圍，逐一查驗進場舞客，因人數眾多，臨檢時間竟花費30分鐘，工作量整整多出2倍；春社派出所所長曾一峰表示，除了要防範糾紛事件發生，也要保護民眾生命安全，「第一次這麼多人，全要擠進夜店看偶像」。

現場還有女性民眾表示，當晚才知道有明星到夜店，已經排隊3小時都進不去；據悉，該夜店事前在臉書宣傳，重金聘請饒舌歌手「蛋堡」衝人氣，女性可以免費入場，才導致人潮暴增、大排長龍，警方臨檢時將舞廳淨空，門口即可見到人山人海的「蛋粉」，等到警方離開後，大批人潮仍進入舞廳內狂歡。

因為現場人數已超過法定數量，警方表示目前已發函給相關單位裁罰，依法可開罰2到10萬。

(中時新聞網)