竹北市2、3月再傳建案開賣即完銷，受到行政院消保處、內政部地政司關注，新竹縣政府消保官靳邦忠日前了解，發現媒體刊載自強南路建案完銷的照片為2018年舊照，靳邦忠呼籲，媒體因善盡查證責任，且買方若轉手紅單，依據「平均地權條例」，每戶可罰15萬至100萬元不等罰鍰。

某建商日前在自強南路推出76戶新案，開賣當天即傳出完銷，且有媒體報導當天完銷盛況，靳邦忠實際了解後發現，媒體刊登照片為2018年12月底的舊照，經詢問建商後，建商也在2小時內請媒體下架報導。

另案則是今年2月18日開賣的建案，總戶數共110戶、總價達2400萬至2800萬，也傳出銷售當天即訂購一空，不過靳邦忠也質疑，總價如此高的房子，預購訂金「僅付10萬？」駐場的負責人則向靳邦忠解釋，「未來還須正式簽訂合約付定金」，靳邦忠也表明，「等同尚未正式賣掉1戶」。

另工務處也質疑「若真完售，為何還需要蓋樣品屋？」業者也回答「因樣品屋還沒蓋好，消費者就先預訂」但「也有可能有幾戶會退」，因此仍須蓋樣品屋。

靳邦忠要求建商應於15日之前將購屋證明單交予地政處案件核實，而非採用「紅單」。靳邦忠也說，依照新通過的平均地權條例47條之3，已向建商簽約的消費者，未來不可將紅單轉讓給第3者，若有轉讓情形，每戶可處15萬至100萬不等的罰鍰。

靳邦忠也呼籲，媒體因於報導前善盡查證義務，誤刊假新聞也會影響公信力並造成社會紛擾。若媒體以過期照片刊登開賣即完銷等假新聞，業者還不立即澄清，與媒體合謀增加買氣，使消費者衝動購屋，影響正常交易市場，即符合公平交易法第25條的構成要件適用，最高可罰2500萬元。

(中時 )