教育部今天表示，經全國試務會統計，110年國中教育會考全國18考區及大陸考場總報名人數共20萬2547人，比109年減少逾6000人，也是會考歷年新低。

教育部國民及學前教育署指出，110年國中教育會考考試日期為5月15日及16日，總報名人數為20萬2547人，比109年（20萬9045人）減少逾6000人；報名人數最多的3個考區，分別是中投考區3萬1030人、新北考區3萬914人、高雄考區2萬2721人。

全國試務會表示，特殊身分考生（包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女）總報名人數7639人，各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須繳交相關證明文件，以供審核。

另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8411人，考生申請的特殊應考服務，須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，申請特殊應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適服務與照顧。

全國試務會指出，110年國中教育會考准考證將於4 月9日寄發，集體報名的國中應屆畢業生，由就讀國中轉發准考證；個別報名的考生，則由各考區試務會寄發准考證；考生收到准考證後應詳細檢查，如有錯誤應於4月12日及13日期間提出更正。（編輯：管中維）1100314

(中央社)