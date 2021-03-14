信眾專程聘請祥舞獅獻瑞，戰鼓團前來表演，為慶典展開序幕。（梧棲達天宮提供／陳淑娥台中傳真）

信眾專程聘請祥舞獅獻瑞，戰鼓團前來表演，為慶典展開序幕。（梧棲達天宮提供／陳淑娥台中傳真）

梧棲區草湳里達天宮今天熱鬧滾滾。（梧棲達天宮提供／陳淑娥台中傳真）

民間習俗每逢農曆初二、十六日會祭拜土地公，稱為「做牙」，農曆年過後的第一次做牙，今天是「頭牙」。台中市梧棲區草湳里達天宮，福德正神創建於清道光27年，至今已有174年歷史，廟裡供奉福德正神、文判官、武判官、虎爺公，廟方準備麻油雞、油飯、平安圓、紅龜，讓信眾們吃平安，今年有信眾專程聘請祥舞獅獻瑞，戰鼓團前來表演非常熱鬧。

農曆二月二日稱為「頭牙」，深受民眾重視，達天宮的土地公香火今天特別鼎盛，有信眾專程聘請祥舞獅獻瑞，戰鼓團前來表演。

吳姓信徒表示，達天宮的土地公伯非常靈驗，讓從外地來梧棲發展的他相當平安順遂，才聘請陣頭來感謝神明一直以來的庇佑；三井oulet的員工為求業績長紅，也都會來此祈求福德正神的庇佑。

此外，廟內也有尊虎爺公，信眾換取虎爺公錢，大錢換小錢，小錢滾大錢很多信眾以10元50元換取虎爺公錢母求財，廟方也邀請在地北管團及薩克斯風輪流演奏，加上適逢假日現場信徒眾多可說是熱鬧滾滾。

總幹事柯長志表示，信眾們通常都會準備麻糬、花生等供品來敬拜福德正神，相傳「食麻糬，會粘錢」、「拜土豆、食到老老老」相當有意思，歡迎大家有空前來參拜。

民政局長吳世瑋呼籲，信眾前往參拜時響應環保，秉持「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」的精神，向土地公上香獻禮，虔誠敬神之心勝過一切，提供香客及周邊居民空氣清新的祈福環境。

梧棲寺廟中以土地公廟最多，幾乎每一個聚落、每一條水圳皆可看到其蹤跡，台灣的民間信仰裡，土地公是與人民最親近的神祇，職位相當於人間鄰里長，雖位階基層，卻也是業務最繁忙的，舉凡生活上的婚喪喜慶皆有祂的職責所在，透過認識土地公廟也能進一步認識當地的地理環境及文化。

(中時 )