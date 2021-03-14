本月初一對母子到貴州出遊，81歲的老母親因為中風行動不便，45歲的兒子陳湘就用繩子將母親綁在背上，一步一腳印帶著母親遊貴州；畫面被拍下分享到網路，陳湘的孝行不僅感動了無數網友，更被陸媒以及阿里巴巴聯合表揚。

綜合陸媒報導，45歲的陳湘曾在貴州工作多年，去年回到老家隆回工作，那裡有他最牽掛的父母。陳湘的母親已經81歲了，中風癱瘓多年。此前，母親一直想去兒子工作過的貴州看看，但因為種種原因未能成行。近日，陳湘終於有時間帶母親出去走走，他決定開車帶父母去貴州看看。

因為陳湘的車上放不下輪椅，所以他們到貴州後，陳湘就用繩子將中風行動不便的母親用繩子背在背上，步行帶著老母走遍貴州。陳湘的孝行被旁人拍下、分享到網路，頭上已有白髮的陳湘背著老母親的畫面感動了無數網友。

阿里巴巴「天天正能量」也注意到了陳湘的孝行，為表鼓勵，希望聯合瀟湘晨報一起讚揚這位背母親的孝子，「天天正能量」表示：白髮老母親在兒子的背上看風景，母慈子孝這一幕，成為無數人眼中溫暖的風景。你養我小，我養你老。小時候，母親用背帶背著他，溫柔呵護。長大後，他用背帶背著母親，以愛反哺。一份正能量獎勵，為暖心的孝行付出點讚，也願更多人在這份感動中，握一握手中那根親情的紐帶，愛不會走遠，但它應該在行動中被看見。

(中時新聞網)