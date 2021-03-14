美國23歲話題女王凱莉珍娜(Kylie Jenner)，擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上「卡戴珊家族」成員的身份加持，使她迅速打開知名度。近日，凱莉珍娜為自家彩妝品牌宣傳，特別於個人IG上曬出一系列火辣穿搭照，令人不知道眼睛該看哪。

凱莉珍娜穿搭風格一向前衛、性感，從不吝嗇分享自己凹凸有致的葫蘆型身材，近日她曬出一組「辦公室穿搭」，再度自家品牌「Kylie Cosmetics」打響名號。只見她坐在辦公室的沙發上，以火辣的坐姿示範當日所穿的造型，oversize寬版皮革大衣裡面搭配蒂芬妮藍削肩連身褲，貼身又透視的剪裁不僅讓她火辣曲線全露，胸前到肚臍整排鏤空的性感設計，更使傲人雙峰及腹肌曲線一覽無遺。

凱莉珍娜還不忘曬出近拍照，大方展現服裝的設計重點，令網友們大噴鼻血，直呼「太辣了」。但事實上她只是為了幫自家品牌所推出的新色唇膏宣傳，卻還是以浮誇的衣著，讓網友忍不住歪樓。

凱莉珍娜自從演出實境節目《與卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》後便成為家喻戶曉的人物，雖2018年時曾為美國饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott)生下1女，但兩人分手後凱莉珍娜依然以火辣的穿搭風格成為許多女性的流行指標，在網路上吸引超過2億名粉絲追蹤，並推出自創品牌「Kylie Cosmetics」及「Kylie Skin」，成為一名事業有成的女企業家。

(時尚)