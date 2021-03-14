13日PO第4集影片，拜訪彰化溪湖東螺溪守護女神林淑玲，林淑玲表示，她與韓國瑜完全不認識，接到電話自己也相當驚喜，自從影片推出後，已經接到超過10到預約參觀的電話。（翻攝韓國瑜官方頻道／吳建輝彰化傳真）

林淑玲表示，起初接到電話時，對方僅表明是網路公益頻道，注意到她有得過國家教育環境獎，以及致力於整治東螺溪等工作，沒有想到當天主持人竟然是韓國瑜，讓她又驚又喜。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳真）

林淑玲強調，自己沒有特殊立場，只要熱愛我們的土地，都歡迎到訪教育園區，就像是東螺溪貫穿彰化9個鄉鎮，將所有人緊密結合再一起，因此希望更多人能重視環境保育。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳真）

前高雄市長韓國瑜遭罷免後沉寂許久，最近開始展開公益，每周6在自己YouTube頻道推出「韓先生來敲門」系列影片，廣受民眾好評，13日PO第4集影片，拜訪彰化溪湖東螺溪守護女神林淑玲，林淑玲表示，她與韓國瑜完全不認識，接到電話自己也相當驚喜，自從影片推出後，已經接到超過10通預約參觀的電話。

出生雲林縣林內鄉的林淑玲，嫁到彰化二林將近30年，早年經營美容事業，後來投身教育事業，一手創立彰化湖埔社區大學，打造與眾不同的社區大學，課程結合許多環境保護、資源共享等議題，投入東螺溪整治工作也超過10年，因而吸引韓國瑜的目光，親自到訪。

林淑玲表示，起初接到電話時，對方僅表明是網路公益頻道，注意到她有得過國家教育環境獎，以及致力於整治東螺溪等工作，因此想到訪錄製影片，時常接受媒體訪問的她，沒有多想就一口答應，沒有想到當天主持人竟然是韓國瑜，讓她又驚又喜。

林淑玲說，當天與韓國瑜見面時，相當親民沒有架子，「淑鈴、淑玲」的叫讓她覺得相當親切，當天談了很多教育園區的事情，還有環境保護的議題，東螺溪的未來等等，她也介紹許多她引以為傲的整治故事，有許多志工默默在這裡付出，也相當感謝韓國瑜先生到訪，讓更多人關注她們。

林淑玲強調，自己沒有特殊立場，只要熱愛我們的土地，都歡迎到訪教育園區，就像是東螺溪貫穿彰化9個鄉鎮，將所有人緊密結合再一起，因此希望更多人能重視環境保育，也可以到我們彰化來遊玩，像是園區的蝴蝶廊道、台灣欒樹隧道等等，都相當值得民眾到訪。

(中時 )