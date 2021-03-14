嘉義市一名國中女生，在班上同學的水壺中加入硼砂，導致對方上吐下瀉、暴瘦8公斤，被一狀告上法院，法官認為不符合殺人未遂要件，引發外界熱議。律師林智群解釋，殺人未遂不成立，關鍵在於該名女學生指稱，硼砂水自己有先喝過。

嘉義市葉姓國二女生，在何姓同學的水壺中注入稀釋硼砂事件，案經警方以殺人未遂罪嫌移送少年法庭，法官審理後認定，葉姓女學生的行為不符合殺人未遂罪要件，但行為不當，裁定保護處分。

國中生遭下毒!水壺加「硼砂」 暴瘦8公斤險死

律師林智群13日在臉書上發文表示，硼砂事件法官認為不成立殺人未遂，讓很多人無法理解，他引述新聞指出，葉姓女學生指稱，她只是惡作劇，而且硼砂水自己有先喝過，當周共下藥3次，每次下藥量約小拇指指甲的量，事後也向何姓同學及其母親道歉。

林智群指出，關鍵就在於硼砂水葉姓學生自己有先喝過，且當周共下藥3次，每次下藥量約小拇指指甲的量。林智群解釋，「如果下藥的水，被告自己都先喝過，你覺得他有沒有殺人犯意？一般人如果確信那個量會死人，他會自己先喝喝看嗎？」

此外，林智群強調，下藥的東西如果是氰化物、巴拉刈，一定有殺人故意，因為那個是致命毒物，但如果是其他物品如硼砂，雖有毒性，但不是一點點就會死人，如果3次的量加起來不會致死，全部喝完也不會，那就很難說有殺人犯意。林智群說，法院判決最主要還是要看法官看到什麼資料跟資訊。

(中時新聞網)