百萬YouTuber愛莉莎莎去年底拍攝肝膽排石法影片惹爭議，被台大醫師蒼藍鴿打臉排出的只是皂化石、不是結石，眾多醫護人員也批評她做出錯誤示範，最後愛莉莎莎認錯下架影片，足足1個月沒再更新動態，直到昨（13日）才悄悄復出，PO出新影片坦言自己「每天都在反省，做很多有意義的事情。」

愛莉莎莎自從鬧出風波後，就在上月13日於IG刊出黑畫面的道歉啟事，之後就沒再更新任何新貼文，整個人就像神隱般消失，頗令粉絲擔心；不過昨（13日）她終於有了動靜，在限時動態中分享吃麵及買水果的生活照，興奮的表示：「耶！一個月第一天PO限動好開心」、「消失太久…發限動都有爽感」等，也PO出新貼文向大家宣告終於回歸，「這一個月好想念大家，謝謝每天擔心我的人，這個月我沒有白過，每天都在反省，還有做很多有意義的事」。

休息的這段期間，愛莉莎莎和朋友一起去爬奇萊南峰，期盼能透過登山的過程有了新體悟，她表示自己會被網友罵到翻，不是只因為肝膽排石法的影片，而是自己的氣焰太盛，長期累積下來造成的結果，因此愛莉莎莎想要爬山反省，準備了白紙黑字隨時寫下心得。

歷經長途跋涉，終於下山的愛莉莎莎大嘆路途中感受最深的就是辛苦及滿滿的挫敗感，反觀自己從大學畢業到現在，似乎只要付出一點點努力就能達到意想不到的成果，「所以我好像有一點忘記了謙虛的感覺是什麼，常常會覺得沒有自己做不到的事情」。她意識到不是什麼都以自己為中心、或是想爭個輸贏，而且看到山上物資取得不易，更加珍惜現在擁有的一切。

新影片釋出後，不少網紅朋友發現愛莉莎莎剪去長髮，似乎意味著重新開始，紛紛留言：「開心看到妳重新回歸發片了！上次見面，看到妳頭髮剪短了，整個人瘦了一圈」、「最喜歡你的態度了，跌倒了沒關係再站起來就好了」、「莎莎加油！人都會犯錯，勇於認錯也是很棒的。人生起起伏伏，祝妳未來事事順心」等。

我回來了！｜愛莉莎莎Alisasa

(中時新聞網)