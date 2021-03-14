眼見對手一口氣有5名球員因為觸發聯盟健康與安全協議宣告缺陣，「球弟」拉梅洛鮑爾當然毫不客氣，14日交出23分、9籃板及6助攻的優異表現，帶領地主黃蜂利用強大三分火力，最後以114比104轟垮暴龍，也送暴龍吞下4連敗。

由於觸發聯盟健康與安全協議，目前包含席亞卡、范維利特、阿奴諾比、麥克考與佛林5名暴龍球員已經連續4場缺陣，暴龍也都全部落敗，畢竟席亞卡、范維利特與阿奴諾比皆屬先發主力，但暴龍總教練納斯又宣告這5人還需缺席兩場。

既然對方損兵折將，黃蜂一開賽就發揮強大三分火力，打出誇張25比4開局，首節打完更投進打破隊史紀錄的11顆三分球，且取得44比24大幅領先，接著下半場更把領先差距繼續擴大，也讓末節提前變成垃圾時間，暴龍才把分差縮小。

畢竟今天是黃蜂相隔快要1年時間，重新開放觀眾進場看球，目前先開放大約3000名觀眾進場，黃蜂自然打得很嗨，除了拉梅洛鮑爾的優異表現，洛席爾與葛拉漢各有17分，蒙克16分，華盛頓11分；暴龍則以羅瑞19分最高，布契16分。

(中時 )