淡北道路計畫經費卡關中央，還引發雙北大戰，國民黨新北市議員陳偉杰批雙標，「綠委蘇巧慧質詢爸爸、行政院長蘇貞昌時，幾乎要什麼有什麼。」新北市長侯友宜今（14日）重申，淡北道路有急迫性，盼中央體恤給予支持。

交通部公路總局1996年提出淡北道路計畫，歷經20多年爭取，2020年初通過2階段環評，用地也徵收完成，工程總經費約63億，新北負擔23億、營建署補助9億，另以專案向中央申請30.6億補助，預計今年中發包動工，2024年完工，但中央經費至今卡關。

侯友宜今（14日）說，新北市有12個立委都一直誠懇拜託，為了新北市建設，新北市資源沒有像其他縣市那麼豐沛，靠立委不斷向中央溝通協調，爭取相關經費，立委只要盡心盡力爭取經費來建設新北市，大家同心齊力往前走，這是最重要方向。

侯友宜說，淡北道路經中央交通部、北市府專業評估協助，計畫已報到中央申請30.6億補助，盼中央核定，仍然有賴立委向中央報告，盼中央可以體恤新北市的經費問題，淡北道路有其開發的急迫性，可以給予支持，大家一起努力創造雙北共榮。

(中時 )