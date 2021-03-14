梅根在歐普拉的專訪中爆料，和哈利王子大婚前並沒有為了花童服裝問題把嫂嫂凱特氣哭，澄清反而是被凱特弄哭，還不滿王室沒有出面矯正小報報導，但英國媒體引述消息人士透露，其實當時梅根和凱特兩人都哭了，凱特有拿花束向梅根道歉，花束最後卻被丟進垃圾桶，此舉令凱特難過落淚。

梅根在歐普拉的專訪中指出，是凱特在婚禮前為了花童服裝問題把她惹哭。

英國哈利王子與梅根於2018年5月大婚後，英國媒體當年底披露，婚禮前幾周，梅根為了夏綠蒂公主（Princess Charlotte）的花童洋裝問題和凱特發生衝突，讓剛生下路易小王子（Prince Louis）、因此比較情緒化的凱特「壓力大到發抖」，直接「淚灑」試衣間。

梅根後來在7日播出的歐普拉（Oprah Winfrey）專訪中澄清報導，指出是凱特把自己惹哭了，還送來花束道歉，而自己也接受了她的道歉並且原諒她。不過梅根也在專訪中對王室表達不滿，認為王室當時沒有出面澄清不實報導，令她心灰意冷，成為她與哈利脫離王室的「轉捩點」，她聲稱「一切都變了」。

不過英國《太陽報》（The Sun）13日報導，其實梅根與凱特兩人都因為這件事哭了，消息人士透露，花童服裝一事顯然讓兩人都感到震驚，「這起事件有兩方面的故事」，「梅根完全不知道關起門後，她是否惹哭了凱特，但我被告知凱特因為花束被拒而落淚。」

「至少凱特遞出了橄欖枝，即使最終進入了垃圾桶裡。」這名消息人士表示：「梅根是否曾經想過，也許兩個人（的說法）都是對的？兩人都因為這起事件哭了？」

另外《星期日郵報》（The Mail on Sunday）、英國《泰晤士報》（The Times）也報導，梅根在專訪中說凱特向她道歉，不過消息人士透露，整起事件並沒有就此結束，據悉凱特試圖送花給梅根時，梅根拒絕接受，花束最後也被丟進垃圾桶。

梅根的反應讓整起事件衝突加劇，據悉梅根愈來愈懷疑是親凱特的王室人員將凱特哭泣的故事版本洩漏給媒體，消息人士形容「梅根變得心神不寧」，不能讓這件事過去，反而到處向別人訴苦，要求王室澄清報導，目的未果而變得沮喪。報導指出，梅根為了這件事向歐普拉抱怨過3次。

匿名王室觀察家評論，很明顯梅根並不了解英國人道歉的意含，英國人道歉並不見得認為完全是自己的錯誤，也可能只是為了讓衝突降溫。

(中時新聞網)