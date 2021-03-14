不少毛小孩飼主都煩惱遇到狗狗亂吠、貓咪亂咬東西，或是寵物隨地便溺的狀況，讓人較為頭疼，新竹縣家畜疾病防治所為了讓飼主和志工更加了解犬貓，有效解決問題，邀請動物行為專家兼獸醫師徐莉寧，開設一系列毛孩課程，提升飼主及志工的專業能力。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇表示，由於所內人力有限，長期仰賴志工熱心幫忙，近年投入志工行列的民眾也不斷增加，為了讓大眾獲得更多關於犬、貓的知識，也貼近照顧，因此特別與竹北社區大學、財團法人建蓁環境教育基金會及竹北收容所遛狗志工團隊合作，開設系列動保志工培訓課程，認識犬貓的行為。

彭正宇也說，此次課程邀請徐莉寧擔任講師，她本人為台灣大學獸醫學系碩士，也是英國林肯大學動物行為碩士，目前任職於專業的行為獸醫團隊，專精動物行為領域，期望藉由她的專業及知識，有助於提升志工和飼主對於犬貓的認識。

課程將自即日起的每周六上午10點至下午3點於家畜疾病防治所開課，將連續6周上課，上午由徐莉寧授課，下午則由志工實際操作遛狗，課程包含不可不知的傳染病預防措施、「關於吃，你需要知道的事」、幼犬貓社會化的重要性、常見行為問題、認識攻擊行為等。

新竹縣長楊文科表示，保護動物及維護權益十分重要，家畜所長期有志工無私幫忙即照顧，期望藉由課程，使浪浪們受到更完善的照顧，也期望提升民眾認養的意願。

(中時 )