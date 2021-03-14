水情嚴峻，高雄市長陳其邁14日呼籲民眾，節約用水。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁14日上午視察仁武區北屋排水上游滯洪池開闢計畫，對於水情嚴峻，他說，高雄的水情相較於其他縣市穩定，目前供水相對穩定，呼籲民眾節約用水，共體時艱。

陳其邁說，目前高雄的民生用水大約118萬噸，再加20萬噸工業用水，總共138萬噸。由於高屏溪的川流量下降，因此增加東港溪引流到鳳山水庫，也增加再生水廠的出水量，以及超前部署的伏流水供水量，目前供水相對穩定。他也呼籲民眾節約用水，共體時艱。

陳其邁希望，能與經濟部水利署加大鳳山水庫的改善，高屏溪、東港溪是高屏地區的主要河川，水源豐沛；利用東港溪越域引水到鳳山水庫，如果可以增加量，可以改善大高雄的供水情形。

其次，伏流水與再生水廠也超前部署，他上任以來，在岡山與橋頭都加速興建再生水廠，未來也能提供北高雄工業區用水的需求，尤其是橋科。

陳其邁說，高雄相較於其他縣市，以及新竹、台中、台南等科學園區，這些園區的供水窘迫，但高雄相對穩定，沒有出現太大問題。市府也會擬定後續事宜，當進入橘色警戒 會完成整體部署

至於是否會約基隆市長林右昌一起騎摩托車，陳其邁表示，林右昌說11時會到，他會去看林右昌騎得怎樣，狀況是否還好，並請他吃肉丸。

(中時 )