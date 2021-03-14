大陸十三屆全國人大四次會議表決通過「完善香港特區選舉制度的決定草案」，相當於將來香港選制由北京全面掌控，前總統馬英九也說「一國兩制已死」；國民黨智庫副董事長連勝文今天也表示，民主直選跟普選才符合港人期待，與期待相悖將埋下衝突的種子，大陸當局應該再思考一下。

連勝文今天出席新北市第二十三屆青工總會長交接典禮，有媒體詢問連勝文，對於中國大陸更改香港選制，馬稱一國兩制已死，但是大陸領導人習近平說九二共識就是一國兩制，連怎麼看這樣的事？連勝文先強調，「九二共識等於一國兩制，是民進黨說的。」

連勝文指出，民主的直選跟普選才是大部分香港人的期待，大陸當局如果作法越符合港人期待，就越能得到港人支持，但是如果相反，則會埋下衝突不安種子，所以大陸當局應再思考一下。

至於最近國民黨催繳黨費，繳了才有黨主席投票權，被解讀是國民黨主席江啟臣佈局主席選舉的問題，連勝文則認為不應該把什麼事都解讀成為了黨主席選舉，他寧願相信這只是單純個人應盡業務，像他自己就是忠貞黨員，所以沒有這個問題，他知道有些朋友接到通知，也去把錢繳掉了，現在黨的財務有困難，大家一起共赴黨難，一起承擔任務，解決財務問題。

此外，媒體報導台中紅派大老廖老以幫江啟臣密會中廣董事長趙少康尋求結盟，被黨中央駁斥；連勝文認為黨中央第一時間駁斥的做法是對的，黨主席選舉跟2024總統初選不能變成派系喬位置跟交換條件，否則勢必會造成分裂，國民黨再度陷入混亂。

媒體也追問連江關係，最近幾次見面是不是都沒話聊？連勝文則笑說，因為大家都在趕場很辛苦，且旁邊都媒體要怎麼聊？江啟臣是主席，也是年輕的立委、優秀的同志，彼此看法不同不代表不能合作，大家都是朝共同的目標在前進。

至於連勝文日前受訪時曾說在考慮參選國民黨主席，有沒有確定什麼時候考慮完跟大家說明決定？連勝文則表示，現在就是努力朝目標前進，像是待會就要去拜訪地方意見領袖。

(中時 )