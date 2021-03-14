珍愛藻礁公投送件在即，沒想到此時公投領銜人潘忠政自爆，自己臉書帳號遭停權，質疑是被有心人士惡意檢舉，對此，宅神朱學恒譏諷，網軍會在這時檢舉潘忠政的帳號，就跟基進黨立委陳柏惟抹黑罷免二階連署是假公民一樣，他們害怕了。

潘忠政今（14日）在臉書上貼出一張截圖，揭露他的帳號被列為「已限制帳號」，30天內不能直播、登廣告。潘說，過去從來未有類似紀錄，使他懷疑自己是被網軍惡意檢舉，才有如此後果。

對此，朱學恒譏諷，這些鬼鬼祟祟躲在暗處的傢伙每次也都這樣搞，但由於實在太多次，所以基本上大家都知道一件事：「他們害怕了」，就跟嚇到只會說假公民這種納粹字眼的陳柏惟一樣！朱學恒向那些躲在暗處的傢伙嗆聲，「不要那麼害怕嘛」！

大批網友也在其po文底下留言表示，「中天都可以檢舉到關台，個人臉書帳號小意思」、「人前手牽手，背後下毒手，綠營日常」、「法西斯政權發動攻擊手段了」、「現代納粹義和團綠衛兵，就在你我身邊上演」、「綠共不意外，只要敢反對馬上抄家滅族」。

藻礁爭議延燒，為了壓抑反對藻礁公投的聲音，綠營拚命設法滅火、甚至抨擊環團是中共同路人、擁核與護藍膠等等，企圖製造環團內部矛盾；更有網軍將目標指向潘忠政，稱其是「反年改餘孽」，之後前桃園市議員王浩宇又帶風向，抹黑潘經手一筆藻礁約7000多萬元的保護工程款項，引起外界撻伐，逼得行政院長蘇貞昌出面回應，不要對環保人士猜疑。

(中時新聞網)