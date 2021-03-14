北捷又遭恐嚇！17歲少年與父吵架 發信要炸新店大坪林站

17歲詹姓少年領有輕度殘障手冊，13日晚間9時許因故與父親吵架，利用父親名義發信給台北捷運公司，揚言「後天正午將在新店大坪林站發生一場爆炸。」新北市新店警分局今（14日）清晨5時許，於貢寮尋獲該少年，他辯稱，與父親吵架才會寫信。警方正進一步釐清偵訊中。

據悉，詹姓少年與父親居住於新北市貢寮區，13日晚間9時許因故與父親吵架，利用父親的名義，發電子郵件給台北捷運公司，信中提及，「預告信，後天正午將在新店大坪林站發生一場爆炸。」

警方獲報不敢大意，鎖定IP位置後前往詹家住處，但詹父酒醉於屋內休息，詹姓少年與父親爭吵後逃家，警方於今（14日）清晨5時許，於貢寮附近尋獲詹姓少年。

詹姓少年供稱，因與父親吵架後，心有不滿，故意用父親名義發送恐嚇電子郵件至台北捷運公司。警方正進一步釐清中，訊後將函送台灣基隆地方法院少年法庭偵辦。

(中時 )